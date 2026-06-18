Росавиация предупредила об ограничениях в работе аэропорта «Внуково»

Ранее в ведомстве сообщили, что в Москве, Московской области и нескольких соседних регионах с 20 июня ввели временный режим, ограничивающий полеты легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников. Действие документа завершится только после особого уведомления. Отмечается, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.