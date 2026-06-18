Росавиация предупредила об ограничениях в работе аэропорта «Внуково»
Московский аэропорт «Внуково» работает в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Введенные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании полетов. Для уточнения статуса рейса следует обратиться к онлайн-табло аэропорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Москве, Московской области и нескольких соседних регионах с 20 июня ввели временный режим, ограничивающий полеты легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников. Действие документа завершится только после особого уведомления. Отмечается, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
17 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 25 сбитых украинских БПЛА, летевших в сторону столицы.