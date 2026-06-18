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В Ярославле перекрыли выезд в Москву из-за атаки БПЛА

Ведомости

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о перекрытии движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничения вводятся «в целях обеспечения безопасности» в связи с атакой украинских беспилотников.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – написал Евраев в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 33 украинских беспилотника, летевших в направлении столицы. При падении обломков одного из БПЛА повреждено одно из зданий торгового центра «Садовод». Также Собянин сообщил о попадании дронов в Московский НПЗ.

Ярославская область и Москва регулярно подвергаются массированным атакам беспилотников. 19 мая движение на выезде из Ярославля в Москву уже перекрывалось из-за атаки БПЛА.

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