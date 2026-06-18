В Ярославле перекрыли выезд в Москву из-за атаки БПЛА

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 33 украинских беспилотника, летевших в направлении столицы. При падении обломков одного из БПЛА повреждено одно из зданий торгового центра «Садовод». Также Собянин сообщил о попадании дронов в Московский НПЗ.