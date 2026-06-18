Воробьев: в Подмосковье БПЛА повредили жилые дома и ТЦ «Белая Дача»,
В результате массовой ночной атаки беспилотников в Московской области повреждены многоквартирный и частные дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Одна женщина ранена, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на ул. Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительным данным, пострадавших нет, жителей эвакуируют. В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома – женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. Там же на ул. Радио от падения обломков загорелся автомобиль, возгорание оперативно локализовано.
В Люберцах зафиксировано несколько мест падения обломков – повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне, пострадавших нет. Обломки БПЛА также попали на кровлю ТЦ «Белая Дача», произошло возгорание – информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется. В Чехове в деревне Масново-Жуково дрон попал в дачный дом в СНТ – разрушены строение и хозпостройки, пострадавших нет. В Павловском Посаде в СНТ «Дружба» деревни Фатеево от попадания БПЛА загорелись два дачных дома.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника, летевших на столицу. Нескольким дронам удалось достичь Московского НПЗ, также повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод». Пострадавших нет.