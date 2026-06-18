Воробьев: в Подмосковье БПЛА повредили жилые дома и ТЦ «Белая Дача»,

В Люберцах зафиксировано несколько мест падения обломков – повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне, пострадавших нет. Обломки БПЛА также попали на кровлю ТЦ «Белая Дача», произошло возгорание – информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется. В Чехове в деревне Масново-Жуково дрон попал в дачный дом в СНТ – разрушены строение и хозпостройки, пострадавших нет. В Павловском Посаде в СНТ «Дружба» деревни Фатеево от попадания БПЛА загорелись два дачных дома.