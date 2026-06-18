Попова: в России остановили рост случаев ожирения среди детей
В России удалось остановить рост ожирения среди учеников младших классов. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила «РИА Новости».
По ее словам, это стало возможным благодаря масштабным государственным вложениям в организацию бесплатного питания, которое теперь предоставляется по установленным нормам.
«Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам», – обратила внимание глава Роспотребнадзора.
В июне 2025 г. министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что число российских школьников, страдающих от ожирения, достигло 480 000 человек. По его словам, рост заболеваемости связан не только с неправильным питанием, но и с малоподвижным образом жизни, а также с отсутствием у многих детей интереса к физкультуре и спорту. С 2024 г. Минздрав ведет статистический учет так называемых школьно-обусловленных заболеваний. Согласно нему, прогрессируют заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни глаз и ЖКТ.