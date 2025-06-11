Мурашко: 480 000 российских школьников страдают от ожирения
Число российских школьников, страдающих от ожирения, достигло 480 000 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на правительственном часе в Государственной думе.
По словам министра, рост заболеваемости связан не только с неправильным питанием, но и с малоподвижным образом жизни, а также с отсутствием интереса у многих детей к занятиям физкультурой и спортом.
С 2024 г. Минздрав начал вести статистический учет так называемых школьно-обусловленных заболеваний. По нему видно, что прогрессируют заболевания опорно-двигательного аппарата, например сколиоз. Также в этом списке болезни глаз и ЖКТ.