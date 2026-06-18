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Рособрнадзор сообщил о схеме мошенников с повышением баллов ЕГЭ за деньги

Ведомости

Мошенники активизировали свою деятельностью в период проведения ЕГЭ. В частности, они предлагают выпускникам якобы повысить баллы за экзамен за денежное вознаграждение, сообщил Рособрнадзор в Telegram-канале.

«Напоминаем: все подобные предложения являются противоправными и не имеют под собой никаких реальных оснований», – отметило ведомство.

Представители Рособрнадзора подчеркнули, что аферисты также могут предлагать выпускникам организовать внеочередную пересдачу или обеспечить поступление в вуз «по связям». Кроме того, ведомство озвучило такие мошеннические схемы, как создание фейковых сайтов, имитирующих официальные ресурсы для проверки результатов ЕГЭ, и фишинговые рассылки от имени приемных комиссий. Такие действия могут привести к утечке персональных данных пользователей.

В мае компания F6 сообщила, что мошенники могут распространять фишинговые формы и вредоносное программное обеспечение при продаже «ответов» на ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в Telegram-каналах и ботах. Помимо фишинговых схем в таких ответах может быть и просто ложная информация, а также данные с прошлогодних экзаменов, подчеркнул ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков в F6. Специалисты отмечали, что в общей сложности ресурсы, которые предлагают ответы на экзамены и контрольные, насчитывают 1,5 млн подписчиков.

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