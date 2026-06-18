Рособрнадзор сообщил о схеме мошенников с повышением баллов ЕГЭ за деньги

В мае компания F6 сообщила, что мошенники могут распространять фишинговые формы и вредоносное программное обеспечение при продаже «ответов» на ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в Telegram-каналах и ботах. Помимо фишинговых схем в таких ответах может быть и просто ложная информация, а также данные с прошлогодних экзаменов, подчеркнул ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков в F6. Специалисты отмечали, что в общей сложности ресурсы, которые предлагают ответы на экзамены и контрольные, насчитывают 1,5 млн подписчиков.