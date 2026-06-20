Ученые подготовят «Черную книгу» опасных растений России

«Черную книгу» инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим. Если говорить про растения, мы сейчас с коллегами из ботанического сада Российской академии наук проводим работу по формированию этой «Черной книги». Это более полутысячи видов? которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства», – сказал Закондырин (цитата по «РИА Новости»).