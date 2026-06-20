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Главная / Общество /

Ученые подготовят «Черную книгу» опасных растений России

Ведомости

Российские ученые в 2026 г. опубликуют «Черную книгу» растений, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства. Об этом рассказал директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

«Черную книгу» инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим. Если говорить про растения, мы сейчас с коллегами из ботанического сада Российской академии наук проводим работу по формированию этой «Черной книги». Это более полутысячи видов? которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства», – сказал Закондырин (цитата по «РИА Новости»).

Эколог уточнил, что ранее также вышли обновленные издания Красных книг по животным и по растениям – в 2021 и 2024 гг.

В России уже существует издание «Черная книга флоры Средней России» (2010 г.), в котором обобщены данные по биологическим особенностям 52 наиболее злостных инвазионных видов. Представлен «черный список» 100 чужеродных растений, требующих первоочередного мониторинга  С 1 марта все владельцы земельных участков обязаны бороться с опасными видами инвазивных растений. Россиянам может грозить штраф до 50 000 руб. или изъятие участка. Правительство России 2 июня утвердило правила сбора растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ, а также правила выдачи разрешений на их оборот.

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