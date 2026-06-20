Альмирон стал первым удаленным за закрытый рукой рот футболистом в истории ЧМ

Правило ввели после громкого скандала в Лиге чемпионов, когда аргентинец Джанлука Престианни из «Бенфики» закрыл рот во время разговора с бразильцем Винисиусом Жуниором. Тогда Престианни сначала обвиняли в расизме, но в итоге дисквалифицировали на шесть матчей (три условно) за гомофобное поведение. После того инцидента футбольные власти решили действовать на опережение, и теперь любой подобный жест трактуется как красная карточка, хотя финальное решение остается за арбитром.