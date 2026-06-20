Альмирон стал первым удаленным за закрытый рукой рот футболистом в истории ЧМ
Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым игроком, удаленным с поля за прикрытый рот во время конфликта. Об этом сообщает BBC. В матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Турции 32-летний хавбек прикрыл рот рукой во время перепалки с турецким защитником Мертом Мюльдюром. Соперник мгновенно отреагировал, указав на это арбитру. Сальвадорский судья Иван Бартон показал Альмирону красную карточку прямо перед свистком на перерыв.
Причиной наказания стало новое правило Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), которое было специально разработано для борьбы с дискриминацией и впервые применяется на мундиале. Оно запрещает футболистам закрывать рот во время конфликтных ситуаций на поле, чтобы у судей и камер была возможность зафиксировать возможные оскорбительные или расистские высказывания. Инициативу активно поддерживал президент ФИФА Джанни Инфантино, предложив судьям исходить из «презумпции вины» игрока, если тот намеренно скрывает свои слова.
Правило ввели после громкого скандала в Лиге чемпионов, когда аргентинец Джанлука Престианни из «Бенфики» закрыл рот во время разговора с бразильцем Винисиусом Жуниором. Тогда Престианни сначала обвиняли в расизме, но в итоге дисквалифицировали на шесть матчей (три условно) за гомофобное поведение. После того инцидента футбольные власти решили действовать на опережение, и теперь любой подобный жест трактуется как красная карточка, хотя финальное решение остается за арбитром.
Альмирон уже нарушил другое новое правило в стартовом матче Парагвая на групповом этапе против США. Тогда судья сначала показал желтую карточку защитнику американцев Тиму Риму за фол против Альмирона, но после просмотра VAR решили, что парагваец симулировал, и желтую карточку получил уже он.
Мундиаль, который впервые в истории принимают три страны – США, Канада и Мексика, – завершится 19 июля. В турнире участвуют рекордные 48 сборных, а действующий чемпион мира – Аргентина.