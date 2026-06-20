Жена дирижера Спивакова рассказала о его состоянии после госпитализации
После госпитализации у дирижера Владимира Спивакова обнаружили «небольшую проблему», но подозрений на инсульт нет. Об этом сообщила его супруга Сати Спивакова.
«Инсульта нет, и даже подозрений не было. <...> Есть небольшая проблема, но врачи уверены, что она легкоустранима», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Спивакова госпитализировал 19 июня. Как рассказал митрополит Иларион, у него было подозрение на инсульт. Позже стало известно, что оно не подтвердилось.
Народному артисту РФ Спивакову 81 год. С детства обучался игре на скрипке, дирижерскому мастерству обучался у профессора Нижегородской консерватории в России Израиля Гусмана, а также у дирижеров Леонардна Бернстайна и Лорина Маазеля в США.
В 1979 г. основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», руководителем которого является и сегодня. В середине 1990-х учредил Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, его стипендиатами становятся одаренные юные музыканты.