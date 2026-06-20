Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре

Как сообщает Telegram-канал Shot, нападавшему 19 лет. Сначала он взорвал самодельную петарду внутри торгового центра, а затем достал мачете. Охранник пытался его остановить, но был ранен. Сейчас медики борются за его жизнь. Всего пострадали пять человек.