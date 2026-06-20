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Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре

В результате атаки погибла женщина
Ведомости

В здании торгового центра в Краснодаре неизвестный нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступника задержали.

Как сообщает Telegram-канал Shot, нападавшему 19 лет. Сначала он взорвал самодельную петарду внутри торгового центра, а затем достал мачете. Охранник пытался его остановить, но был ранен. Сейчас медики борются за его жизнь. Всего пострадали пять человек.

Прокуратура организовала проверку произошедшего. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

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