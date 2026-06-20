Россиянам за рубежом разрешат использовать электронную подпись с 1 июля

В марте 2025 г. «Ведомости» писали, что электронные подписи для обмена документами между странами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) получат единую верификацию в рамках интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ИИС ЕАЭС). Это система межгосударственного информационного обмена позволяет участникам обмениваться сведениями в сфере таможенного регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, обращения лекарственных средств.