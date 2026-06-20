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Россиянам за рубежом разрешат использовать электронную подпись с 1 июля

Ведомости

Электронную подпись предоставят россиянам за рубежом в 12 странах с 1 июля. Это следует из постановления правительства.

Услуга будет оказываться в рамках эксперимента до 31 декабря 2027 г. Эксперимент проведут в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане.

Согласно постановлению, россияне, находящиеся за рубежом, смогут регистрироваться в системе персонифицированного учета, получать квалифицированную электронную подпись и пользоваться госуслугами.

В марте 2025 г. «Ведомости» писали, что электронные подписи для обмена документами между странами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) получат единую верификацию в рамках интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ИИС ЕАЭС). Это система межгосударственного информационного обмена позволяет участникам обмениваться сведениями в сфере таможенного регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, обращения лекарственных средств.

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