Россиянам за рубежом разрешат использовать электронную подпись с 1 июля
Электронную подпись предоставят россиянам за рубежом в 12 странах с 1 июля. Это следует из постановления правительства.
Услуга будет оказываться в рамках эксперимента до 31 декабря 2027 г. Эксперимент проведут в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане.
Согласно постановлению, россияне, находящиеся за рубежом, смогут регистрироваться в системе персонифицированного учета, получать квалифицированную электронную подпись и пользоваться госуслугами.
В марте 2025 г. «Ведомости» писали, что электронные подписи для обмена документами между странами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) получат единую верификацию в рамках интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ИИС ЕАЭС). Это система межгосударственного информационного обмена позволяет участникам обмениваться сведениями в сфере таможенного регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, обращения лекарственных средств.