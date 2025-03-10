Электронные подписи к документам стран ЕАЭС получат официальный статус

Электронные подписи к документам стран ЕАЭС получат официальный статусСейчас каждая страна имеет свои требования к удостоверяющим центрам по выдаче электронных подписей
Электронные подписи для обмена документами между странами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) получат единую верификацию. Отдельные разработки уже тестировали участники объединения, но они так и не приобрели официального статуса, а теперь документы, передаваемые по интернет-каналам, получат юридическую силу, сопоставимую с бумажными. Об этом говорится в подготовленных Минцифры проектах постановления правительства, которые размещены для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов в начале марта.
Минцифры вынесло на общественное обсуждение два положения: о государственной информационной системе (ГИС) «Интеграционный шлюз» (ИШ) и о ГИС «Доверенная третья сторона» (ДТС) интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ИИС ЕАЭС). ИШ представляет собой «транспортный» канал, с помощью которого по запросу информация передается от российских органов власти другим членам ЕАЭС и наоборот, следует из документа. ДТС используется для проверки достоверности иностранных электронных подписей, которыми визируют информацию другие члены ЕАЭС.
ИИС ЕАЭС – это система межгосударственного информационного обмена между пятью странами, образованная в мае 2014 г. Она позволяет участникам обмениваться сведениями в сфере таможенного регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, обращения лекарственных средств. Например, с помощью ее можно регулировать перемещения на границах или формировать общие базы по отозванным и запрещенным к медицинскому применению лекарствам. В апреле 2023 г. Минцифры искало разработчика для создания российского сегмента системы на сумму 42,5 млн руб., писали «Ведомости». Победителем стал подведомственный министерству НИИ «Восход».
Обе ГИС с конца года находятся в режиме опытной эксплуатации, уточнил представитель Минцифры. Положения определяют их юридический статус, следует из его слов.
ГИС ДТС проверяет действительность иностранной электронной подписи и, как следствие, юридической значимости информации в документе, объясняет советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра «Газинформсервиса» Сергей Кирюшкин. Согласно 63-ФЗ «Об электронной подписи», ДТС – это юридическое лицо, а сервис проверки электронной подписи может оказывать и удостоверяющий центр, напоминает Кирюшкин. ИШ представляет собой вторичную ГИС, которая должна обеспечить взаимодействие между национальным сегментом и ИИС ЕАЭС, уточняет он.
В январе 2025 г. НИИ «Восход» выиграл и электронный конкурс Минцифры на оказание услуг по техническому сопровождению и обеспечению функционирования государственного ИШ национального сегмента в ИИС ЕАЭС на сумму 37,3 млн руб., писал CNews в январе. Общие затраты России на цифровизацию ЕАЭС в период с 2019 по 2024 г. составили 580 млн руб., из которых 411 млн руб. были направлены на подключение федеральных органов исполнительной власти к национальному сегменту интегрированной системы.
До 580 млн руб.
составили общие затраты России на цифровизацию ЕАЭС в период с 2019 по 2024 г., из которых 411 млн руб. были направлены на подключение федеральных органов исполнительной власти к национальному сегменту интегрированной системы
Сегодня пространство ЕАЭС движется к полному цифровому межгосударственному взаимодействию, отмечает автор Telegram-канала «ГОС ИТ Богатырева» Людмила Богатырева. Это подразумевает оцифровку обмена ветеринарными сопроводительными документами, информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕЭК и др., где самым важным является признание юридически значимых электронных документов, подчеркивает она.
Основная сложность в рамках межгосударственного сотрудничества заключается в том, что каждая страна имеет свои требования к удостоверяющим центрам, которые выдают электронные подписи, указывает Богатырева. Кроме того, каждая страна по-своему относится к признанию таких подписей. Из-за этого документы, подписанные в одной стране, могут не признаваться в другой, поскольку не соответствуют ее стандартам, обращает внимание эксперт.
Чтобы перейти от этой схемы к полному цифровому взаимодействию, необходимо решить вопросы совместного признания электронных подписей и документов, соглашается Богатырева. «Часто бессмысленно выдавать такие документы в электронной форме, поскольку они просто не признаются другими странами. В таких случаях действует установленная процедура: необходимо обратиться к нотариусу для получения апостиля, перевести документ на иностранный язык и затем представить его органам власти или контрагентам за рубежом», – напоминает она.
Для России и большинства стран ЕАЭС задача усложняется тем, что для электронной подписи используются национальные криптографические стандарты, несовместимые со стандартами других стран, говорит Кирюшкин. Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, как и Россия, ведут работу над созданием своих национальных сегментов интегрированной системы. В частности, Казахстан активно развивает цифровую платформу «Цифровой Казахстан», которая включает интеграционные модули для работы с ЕАЭС, говорил в конце 2024 г. TAdviser основатель и гендиректор «Группа-А» Георгий Габолаев. Белоруссия внедряет элементы единой системы электронного документооборота, что упрощает взаимодействие в рамках ЕАЭС. Кроме того, с Минском подписаны соглашения о взаимном признании электронных подписей, что легализует использование ДТС в обеих странах. Армения и Киргизия внедряют системы для цифровизации госуслуг и налогообложения, которые в перспективе интегрируются с общей платформой ЕАЭС.
Участники ЕАЭС уже проводили пилотные работы по применению ГИС ДТС в межгосударственном электронном документообороте, отметил управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) Кирилл Соколов. Например, были реализованы проекты между Белоруссией и Казахстаном, а также между Белоруссией и коммерческой российской ДТС. Вероятно, пилоты были признаны успешными, что и послужило основанием для принятия решения о публикации документа Минцифры, допускает эксперт. В России уже существуют технические средства для организации ДТС – например, от интегратора «Газинформсервис».
Необходимо выполнить огромный объем работы, проанализировать все информационные системы, договориться и привести их к единому стандарту, в том числе информационной безопасности (ИБ), согласовать все технические и юридические нюансы, перечисляет менеджер по развитию UserGate Александр Луганский. С точки зрения приоритизации на первое место можно поставить механизмы верификации пользователей, обеспечения доступа и прозрачности для всех стран – участниц ЕАЭС. Не стоит исключать и риски ИБ, которые характерны как и для любой государственной информационной системы, поэтому нужна кооперация ИБ-подразделений на международном уровне.