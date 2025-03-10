Электронные подписи к документам стран ЕАЭС получат официальный статус

Для России и большинства стран ЕАЭС задача усложняется тем, что для электронной подписи используются национальные криптографические стандарты, несовместимые со стандартами других стран, говорит Кирюшкин. Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, как и Россия, ведут работу над созданием своих национальных сегментов интегрированной системы. В частности, Казахстан активно развивает цифровую платформу «Цифровой Казахстан», которая включает интеграционные модули для работы с ЕАЭС, говорил в конце 2024 г. TAdviser основатель и гендиректор «Группа-А» Георгий Габолаев. Белоруссия внедряет элементы единой системы электронного документооборота, что упрощает взаимодействие в рамках ЕАЭС. Кроме того, с Минском подписаны соглашения о взаимном признании электронных подписей, что легализует использование ДТС в обеих странах. Армения и Киргизия внедряют системы для цифровизации госуслуг и налогообложения, которые в перспективе интегрируются с общей платформой ЕАЭС.