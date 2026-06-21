Росавиация ввела временные ограничения на полеты в районе «Шереметьево»
Московский аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения действуют в аэропортах «Домодедово» и «Внуково», которые также принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.
В Росавиации отметили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам рекомендовано отслеживать актуальный статус рейсов с помощью онлайн-табло аэропортов.
Утром 21 июня Росавиация уже вводила и снимала ограничения в «Домодедово», а также вносила и отменяла ограничения на прием и выпуск воздушных судов во «Внуково».
Ограничения введены на фоне продолжающейся атаки беспилотников. В ночь на 21 июня средства противовоздушной обороны ликвидировали 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над разными регионами РФ. В период с 07:00 до 20:00 мск было уничтожено 168 украинских БПЛА, сообщало Минобороны.