Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
EUTR61,5-2,3%CNY Бирж.10,807+0,16%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Главная / Общество /

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в районе «Шереметьево»

Ведомости

Московский аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения действуют в аэропортах «Домодедово» и «Внуково», которые также принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

В Росавиации отметили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам рекомендовано отслеживать актуальный статус рейсов с помощью онлайн-табло аэропортов.

Утром 21 июня Росавиация уже вводила и снимала ограничения в «Домодедово», а также вносила и отменяла ограничения на прием и выпуск воздушных судов во «Внуково».

Ограничения введены на фоне продолжающейся атаки беспилотников. В ночь на 21 июня средства противовоздушной обороны ликвидировали 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над разными регионами РФ. В период с 07:00 до 20:00 мск было уничтожено 168 украинских БПЛА, сообщало Минобороны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте