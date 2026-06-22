В базовую программу ОМС на 2026 год вошли 14 новых методов лечения

9 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России дополнительно направит более 1,7 млрд руб. на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. В общей сложности в 2026 г. на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 74 млрд руб. 3 июня первый замминистра здравоохранения РФ Владимир Зеленский информировал, что расходы на лекарственное обеспечение за счет средств Федерального фонда ОМС за последние три года выросли с 400 млрд до 500 млрд руб. Это связано с повышением качества диагностики и ростом эффективности профилактических мероприятий, объяснил он.