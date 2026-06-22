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В базовую программу ОМС на 2026 год вошли 14 новых методов лечения

Ведомости

В базовую программу ОМС на 2026 г. были включены 14 новых методов лечения. Об этом председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщил «РИА Новости».

Кроме того, один из методов, прежде относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи, был переведен в базовый раздел.

По словам Баланина, это позволило сделать сложные дорогостоящие процедуры бесплатными для пациентов по полису. Теперь для них не нужно оформлять отдельные квоты или искать дополнительное финансирование.

9 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России дополнительно направит более 1,7 млрд руб. на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. В общей сложности в 2026 г. на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 74 млрд руб. 3 июня первый замминистра здравоохранения РФ Владимир Зеленский информировал, что расходы на лекарственное обеспечение за счет средств Федерального фонда ОМС за последние три года выросли с 400 млрд до 500 млрд руб. Это связано с повышением качества диагностики и ростом эффективности профилактических мероприятий, объяснил он.

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