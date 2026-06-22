МРТ с 1 сентября можно будет сделать без направления лечащего врача
Россияне с 1 сентября смогут делать магнитно-резонансную томографию (МРТ), не получая направление врача, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Министерства здравоохранения РФ.
«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки))», – указано в документе.
МРТ проводится без непосредственного рентгеновского излучения. Процедура помогает выявлять заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов.
4 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство поддерживает продвижение стандартов отечественной медицины в другие страны. По его словам, за рубежом сейчас колоссальный спрос на экспорт российских телемедицинских технологий. При этом, отметил министр, их продвижение сдерживают несовершенные системы взаиморасчетов между странами. Внутри страны в 2025 г. было проведено около 24 млн телемедицинских консультаций, уточнил министр, что на 8 млн приемов больше, чем в 2024 г.