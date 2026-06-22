Суд ЛНР приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии по делу о шпионаже
Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил гражданина Украины Владимира Лукашенко к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Об этом «РИА Новости» сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.
По данным прокуратуры, 38-летний мужчина осужден по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Как уточнили в прокуратуре, первые три года и четыре месяца осужденный проведет в тюрьме. Оставшуюся часть срока он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Согласно материалам дела, с августа по октябрь 2023 г. Лукашенко собирал информацию о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих на территории города Рубежное. Обвиняемый добровольно передавал полученные сведения представителям украинских спецслужб через интернет-мессенджер.
19 июня Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже. По данным спецслужбы, обвиненный в августе 2024 г. по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. Выяснилось, что украинский куратор пообещал мужчине содействие в безопасном выезде из страны, а также помощь со вступлением в запрещенное в РФ вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против России. Но фигуранта задержали силовики.
4 июня в ФСБ также сообщали о задержании жителя Севастополя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, мужчина передавал Службе безопасности Украины данные о российских военнослужащих. Как заявили в ведомстве, задержанный признал, что был завербован через мессенджер WhatsApp