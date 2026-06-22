ФСБ предотвратила подрыв поезда с топливом в Подмосковье

9 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что количество преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2023 г. В НАК отметили, что стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотных воздушных судов и в попытках вовлечения в террористическую деятельность граждан, преимущественно из числа подростков и молодежи.