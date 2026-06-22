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ФСБ предотвратила подрыв поезда с топливом в Подмосковье

Ведомости

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в подготовке террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры в Московской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, фигуранты действовали по заданию украинских спецслужб и готовили подрыв железнодорожного состава, перевозившего горюче-смазочные материалы.

В сообщении отмечается, что злоумышленники установили контакт с куратором и получили указание забрать из тайника самодельное взрывное устройство. После этого они провели разведку железнодорожных путей в Московском регионе, выбрали место для закладки взрывного устройства и планировали осуществить подрыв проходящего состава с топливом.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. При осмотре у них обнаружили средства связи, которые подтверждают намерение совершить преступление. В ФСБ отметили, что задержанные дают признательные показания. Сейчас принимается процессуальное решение по делу.

В спецслужбе уточнили, что задержание стало результатом продолжительной оперативной разработки группы лиц. В ходе наблюдения были зафиксированы попытки фигурантов получить средства для совершения террористического акта на территории Московской и Смоленской областей.

9 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что количество преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2023 г. В НАК отметили, что стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотных воздушных судов и в попытках вовлечения в террористическую деятельность граждан, преимущественно из числа подростков и молодежи.

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