ФСБ предотвратила подрыв поезда с топливом в Подмосковье
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в подготовке террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры в Московской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, фигуранты действовали по заданию украинских спецслужб и готовили подрыв железнодорожного состава, перевозившего горюче-смазочные материалы.
В сообщении отмечается, что злоумышленники установили контакт с куратором и получили указание забрать из тайника самодельное взрывное устройство. После этого они провели разведку железнодорожных путей в Московском регионе, выбрали место для закладки взрывного устройства и планировали осуществить подрыв проходящего состава с топливом.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. При осмотре у них обнаружили средства связи, которые подтверждают намерение совершить преступление. В ФСБ отметили, что задержанные дают признательные показания. Сейчас принимается процессуальное решение по делу.
В спецслужбе уточнили, что задержание стало результатом продолжительной оперативной разработки группы лиц. В ходе наблюдения были зафиксированы попытки фигурантов получить средства для совершения террористического акта на территории Московской и Смоленской областей.
9 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что количество преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2023 г. В НАК отметили, что стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотных воздушных судов и в попытках вовлечения в террористическую деятельность граждан, преимущественно из числа подростков и молодежи.