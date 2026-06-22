Исполком МОК перераспределил медали в беге на 800 метров на ОИ-2012

В августе 2025 г. «Ведомости» писали, что российские легкоатлеты продолжают обновлять национальные рекорды, несмотря на 10-летние санкции World Athletics, которые лишили их возможности выступать на международных соревнованиях. 9 июня 2026 г. российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта.