Исполком МОК перераспределил медали в беге на 800 метров на ОИ-2012
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил перераспределение олимпийских медалей, дипломов и памятных значков в женском забеге на 800 метров на Играх 2012 года в Лондоне. Причиной стала дисквалификация российской бегуньи Екатерины Гулиевой (девичья фамилия – Поистогова), сообщается на сайте МОК.
В официальных результатах, измененных Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) после дисквалификации Гулиевой, занявшей в финале второе место, новый рейтинг спортсменок выглядит следующим образом: кенийка Памела Джелимо станет серебряным призером, американка Алисия Монтано получит бронзу, Франсин Нийонсаба из Бурунди – диплом за четвертое место, а кенийка Джанет Джепкосгеи Бусиенеи – за пятое.
При этом на странице результатов забега 2012 года на момент публикации распределение мест изменено не было, Поистогова по-прежнему занимает вторую строчку.
Ранее на основании данных московской антидопинговой лаборатории Спортивный арбитражный суд 28 марта 2024 г. дисквалифицировал Гулиеву на четыре года. Апелляция на это решение была отклонена 23 мая 2025 г.
Вместе с Гулиевой из этого забега уже были дисквалифицированы Елена Аржакова и Мария Савинова. Таким образом, в итоговом протоколе соревнований осталось всего пять участниц.
В августе 2025 г. «Ведомости» писали, что российские легкоатлеты продолжают обновлять национальные рекорды, несмотря на 10-летние санкции World Athletics, которые лишили их возможности выступать на международных соревнованиях. 9 июня 2026 г. российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта.