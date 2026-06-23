В России с 2027 года начнет действовать новый ГОСТ для сумок и чемоданов
Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт, регулирующий требования к сумкам, чемоданам, портфелям, рюкзакам и другим изделиям кожгалантереи. Документ вступит в силу с 1 марта 2027 г. и заменит действующий ГОСТ, применявшийся с 2007 г. Об этом сообщил ТАСС.
Новый стандарт распространяется на широкий перечень кожгалантерейной продукции, включая сумки, чемоданы, портфели, папки, футляры и изделия мелкой кожгалантереи. При этом он не затрагивает ученические ранцы, рюкзаки и портфели, а также изделия, предназначенные для детей и подростков.
Документ поддержали семь государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Стандарт устанавливает единые требования к классификации изделий, их размерам, качеству материалов, безопасности, методам производства, а также правилам транспортировки и хранения.
Согласно ГОСТу, при изготовлении продукции допускается использование различных технологий, в том числе прошивной, клеевой, сварной и клепаный методы, а также плетение, вязание, формование и литье. Для пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков прочность ниточного шва должна составлять не менее 30 Н/см, а для жестких дорожных чемоданов – не менее 40 Н/см. Разрывная нагрузка креплений ручек таких чемоданов должна быть не ниже 400 Н.
Не допускаются осыпание красителя, следы клея, трещины материала, коррозия металлической фурнитуры и неисправные замки. Открытые края изделий не должны осыпаться, внутренние швы обязаны быть обработаны, а металлические пластины в портфелях должны оставаться скрытыми.
Женские повседневные, молодежные и нарядные сумки должны иметь один или два внутренних кармана. Для чемоданов предусмотрено наличие как минимум одного внутреннего кармана, а зазор между крышкой и корпусом не должен превышать 0,4 см. При этом некоторые естественные особенности натуральной кожи, возникающие в процессе ее обработки, не будут считаться производственным браком.
11 июня Росстандарт утвердил новый ГОСТ для игрушек с применением технологий искусственного интеллекта. Стандарт распространяется на интерактивные куклы, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с ИИ, предназначенные для детей от 1 года до 14 лет. Документ вступит в силу с 1 сентября и устанавливает требования к физической, механической и пожарной безопасности изделий, а также к защите персональных данных и психоэмоциональному благополучию ребенка.