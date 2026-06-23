В России с 2027 года начнет действовать новый ГОСТ для сумок и чемоданов

11 июня Росстандарт утвердил новый ГОСТ для игрушек с применением технологий искусственного интеллекта. Стандарт распространяется на интерактивные куклы, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с ИИ, предназначенные для детей от 1 года до 14 лет. Документ вступит в силу с 1 сентября и устанавливает требования к физической, механической и пожарной безопасности изделий, а также к защите персональных данных и психоэмоциональному благополучию ребенка.