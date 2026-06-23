Роспотребнадзор сообщил о завозном случае мелиоидоза у туристки из Таиланда

20 июня ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщал, что около 40 видов опасных инфекций, включая малярию, оспу обезьян и лихорадку чикунгунья, были завезены в Россию в 2025 г. из других стран. В перечень завезенных инфекций вошли холера, туберкулез, ВИЧ-инфекция, сифилис, малярия, лихорадка денге, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп и ветряная оспа. Также зафиксированы завозы COVID-19, внебольничной пневмонии, энтеровирусных инфекций, менингококковой инфекции, острых гепатитов А, В, С, Е, сальмонеллеза, шигеллеза, коклюша, бруцеллеза, клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), лихорадки чикунгунья, болезни, вызванной вирусом Зика, ГЛПС, лихорадки Западного Нила, туляремии, бешенства, Крымской геморрагической лихорадки, легионеллеза, оспы обезьян, педикулеза и токсоплазмоза.