Роспотребнадзор сообщил о завозном случае мелиоидоза у туристки из Таиланда
В России выявлен завозной случай мелиоидоза у женщины, вернувшейся из Таиланда. В настоящее время пациентка находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, заболевшая во время поездки посещала различные экскурсии, включая ферму слонов. После возвращения в Россию у нее был диагностирован мелиоидоз – редкое для страны инфекционное заболевание, распространенное в тропических регионах мира.
Мелиоидоз (болезнь Уитмора)
Ведомство напомнило россиянам о необходимости соблюдать меры предосторожности во время поездок в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании, где заболевание встречается наиболее часто.
Как отметили в Роспотребнадзоре, в России имеются специальные тест-системы для диагностики мелиоидоза. Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу используется система «Периметр», позволяющая в режиме реального времени анализировать эпидемиологические риски и отслеживать угрозы завоза опасных инфекций.
20 июня ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщал, что около 40 видов опасных инфекций, включая малярию, оспу обезьян и лихорадку чикунгунья, были завезены в Россию в 2025 г. из других стран. В перечень завезенных инфекций вошли холера, туберкулез, ВИЧ-инфекция, сифилис, малярия, лихорадка денге, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп и ветряная оспа. Также зафиксированы завозы COVID-19, внебольничной пневмонии, энтеровирусных инфекций, менингококковой инфекции, острых гепатитов А, В, С, Е, сальмонеллеза, шигеллеза, коклюша, бруцеллеза, клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), лихорадки чикунгунья, болезни, вызванной вирусом Зика, ГЛПС, лихорадки Западного Нила, туляремии, бешенства, Крымской геморрагической лихорадки, легионеллеза, оспы обезьян, педикулеза и токсоплазмоза.