Путин проведет совещание с правительством по вопросу наставничества для медиков

В начале июня ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Блинова говорила «Ведомостям», что такая отработка выпускников-бюджетников может решить проблему кадрового дефицита лишь частично и на краткосрочный период. По мнению эксперта, для развития российской экономики темпами, заложенными нормативными стратегическими документами, не хватает людей в принципе. Она также подчеркнула, что предлагаемая мера не решает глубинных проблем отсутствия привлекательности отдельных категорий рабочих мест, в первую очередь в организациях сферы образования и здравоохранения.