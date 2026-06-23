Путин проведет совещание с правительством по вопросу наставничества для медиков
Президент РФ Владимир Путин 23 июня проведет совещание с членами правительства по видеоконференции. Темой встречи станет старт программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Профильная тема будет – старт реализации программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. Это когда выпускники проходят практику у себя в регионах, не переезжают в другие регионы», – объяснил представитель Кремля.
По словам Пескова, на совещании с докладом выступит глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. После этого президент в формате видеоконференции свяжется со студентами медицинских вузов из разных регионов РФ, чтобы услышать, как программа наставничества уже начинает функционировать.
Система наставничества действует в России для выпускников медколледжей и вузов с 1 марта 2026 г. Она предполагает отработку под руководством наставника в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Ее должны проходить выпускники вне зависимости от бюджетной или коммерческой формы обучения. Срок отработки составляет не более трех лет.
В начале июня ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Блинова говорила «Ведомостям», что такая отработка выпускников-бюджетников может решить проблему кадрового дефицита лишь частично и на краткосрочный период. По мнению эксперта, для развития российской экономики темпами, заложенными нормативными стратегическими документами, не хватает людей в принципе. Она также подчеркнула, что предлагаемая мера не решает глубинных проблем отсутствия привлекательности отдельных категорий рабочих мест, в первую очередь в организациях сферы образования и здравоохранения.