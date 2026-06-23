В Крыму могут разрешить перевозку топлива по мосту до 200 л на машину
В Крыму планируется увеличить провоз топлива по Крымскому мосту до 200 л на одно транспортное средство, привел оперштаб региона слова советника главы Крыма Олега Крючкова.
«Для жителей и гостей Крыма планируют разрешить перевозить по Крымскому мосту до 200 л топлива на одном транспортном средстве с 23 июня», – отметили представители оперштаба.
19 июня вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что надежное снабжение внутреннего рынка России нефтепродуктами и контроль цен сейчас считаются ключевыми задачами на текущем этапе. Он акцентировал внимание на необходимости бесперебойных поставок топлива и постоянного мониторинга ценовой ситуации.
С конца мая в Крыму и Севастополе появились проблемы поставок топлива из-за украинских атак. 21 июня в регионах приостановили продажу топлива для гражданских лиц, часть потребителей обесточена из-за повреждения электросетей. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.