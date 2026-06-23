Фальков: Россия перейдет на новую модель высшего образования до 2030 года
Минобразования РФ рассматривает «плавный переход» на новую модель высшего образования в течение трех лет, до 2030 г. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков.
«Мы планируем, что плавный переход в предстоящие три года мы завершим. <…> По отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 г., будем активно переходить. И крайний у нас срок – это 2030 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).
В мае 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования. Новая система образования предусматривает три уровня подготовки: базовое высшее образование, специализированное и профессиональное – аспирантуру. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Продолжительность обучения на разных уровнях составит: для базового высшего образования – от 4 до 6 лет, для магистратуры – от 1 до 3 лет.
Сейчас в России по-прежнему действует Болонская модель образования, предусматривающая двухуровневую систему – бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. и полностью перешла на него с 2011 г. После начала боевых действий на Украине и введения санкций российская сторона объявила об отказе от Болонской системы.