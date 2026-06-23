Фальков: Россия перейдет на новую модель высшего образования до 2030 года

Сейчас в России по-прежнему действует Болонская модель образования, предусматривающая двухуровневую систему – бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. и полностью перешла на него с 2011 г. После начала боевых действий на Украине и введения санкций российская сторона объявила об отказе от Болонской системы.