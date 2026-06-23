Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OGKB0,214+1,52%CNY Бирж.10,966-0,21%IMOEX2 336,16+0,77%RTSI986,25-0,38%RGBI115,85-0,06%RGBITR768,85-0,02%
Главная / Общество /

Хуснуллин сообщил о дополнительных мерах по защите сообщения с Крымом

Ведомости

Правительство совместно с Минобороны принимает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«Организуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», – сказал он.

В начале совещания Путин поручил принять меры для минимизации последствий атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Президент заявил, что на фоне ухудшения ситуации на фронте для Киева украинская сторона наносит удары по гражданским объектам, пытается создать проблемы с энергоснабжением и оказать влияние на туристический сезон в России.

Глава государства подчеркнул, что основная ответственность по купированию подобных угроз лежит на Минобороны и других силовых структурах. Вместе с тем, по его словам, правительство и профильные ведомства также должны принять меры, которые позволят свести последствия таких действий к минимуму или полностью их исключить.

Читайте также:Путин: Киев ударами дронов хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон в РФ
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь