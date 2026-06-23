Хуснуллин сообщил о дополнительных мерах по защите сообщения с Крымом
Правительство совместно с Минобороны принимает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
«Организуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», – сказал он.
В начале совещания Путин поручил принять меры для минимизации последствий атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Президент заявил, что на фоне ухудшения ситуации на фронте для Киева украинская сторона наносит удары по гражданским объектам, пытается создать проблемы с энергоснабжением и оказать влияние на туристический сезон в России.
Глава государства подчеркнул, что основная ответственность по купированию подобных угроз лежит на Минобороны и других силовых структурах. Вместе с тем, по его словам, правительство и профильные ведомства также должны принять меры, которые позволят свести последствия таких действий к минимуму или полностью их исключить.