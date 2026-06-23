Хуснуллин сообщил о дополнительных мерах по защите сообщения с Крымом

Глава государства подчеркнул, что основная ответственность по купированию подобных угроз лежит на Минобороны и других силовых структурах. Вместе с тем, по его словам, правительство и профильные ведомства также должны принять меры, которые позволят свести последствия таких действий к минимуму или полностью их исключить.