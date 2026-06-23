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Путин: Киев ударами дронов хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон в РФ

Ведомости

Власти Украины из-за поражения на фронте перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства страны.

«Киевский режим... взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что об этом «прямо говорят» российской власти по «разным каналам».

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Политика / Власть

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, противник теряет «одну территорию за другой», а российские бойцы последовательно занимают населенные пункты.

18 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия по поручению президента Владимира Путина будет наносить регулярные массированные удары по объектам на территории Украины, от состояния которых зависит боеспособность вооруженных сил страны.

В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что украинская проблематика будет обсуждаться в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Также 18 июня Ушаков рассказал, что Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг Украины.

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