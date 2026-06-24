Степашин: внебюджетные места на юридических специальностях будут урезаны
Внебюджетные места на юридических специальностях в вузах будут сокращены. Об этом глава Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин заявил ТАСС на полях ПМЮФ-2026.
По его словам, решение связано с тем, что в ряде учебных заведений выдают дипломы без реальных знаний, фактически торгуя документами об образовании.
Степашин отметил, что сейчас в России более 400 юридических вузов и факультетов – это в разы больше, чем в советское время (55). На ПМЮФ ожидается министр науки и высшего образования Валерий Фальков, с которым планируют обсудить конкретные шаги по реформе.
14 апреля председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на встрече с делегацией Верховного суда Казахстана заявил, что Россия предлагает придерживаться единых стандартов юридического образования среди стран СНГ.