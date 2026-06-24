Два человека пострадали из-за ночных атак ВСУ на Севастополь

По его данным, у одного пострадавшего зафиксировали осколочные ранения ноги, у второго диагностировали баротравму уха. Спасатели также получили сообщения о разбитых окнах и повреждениях балконов в нескольких многоквартирных домах Севастополя. Обломки сбитого дрона попали в стену дома в Гагаринском районе. На месте происшествия загорелся приемник газового котла, возгорание было локализовано.