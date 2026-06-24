Два человека пострадали из-за ночных атак ВСУ на Севастополь
Два человека ранены в результате атак ВСУ на Севастополь. Военные, авиация, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили 70 украинских беспилотников над городом за ночь и утром, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, у одного пострадавшего зафиксировали осколочные ранения ноги, у второго диагностировали баротравму уха. Спасатели также получили сообщения о разбитых окнах и повреждениях балконов в нескольких многоквартирных домах Севастополя. Обломки сбитого дрона попали в стену дома в Гагаринском районе. На месте происшествия загорелся приемник газового котла, возгорание было локализовано.
Локальные возгорания, поврежденные крыши, стены и фасады зафиксированы в семи частных домах Севастополя, рассказал Развожаев. Он отметил, что всего в результате падений обломков БПЛА в городе произошло шесть возгораний. В частности, в районе улицы Чернореченской, Монастырского и Фиолентовского шоссе горела трава.
В ночь на 24 июня ПВО перехватила и нейтрализовала 323 украинских беспилотника самолетного типа над 20 регионами России и двумя морями. Атаки были отражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.