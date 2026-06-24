Электричество начало возвращаться в Севастополе после атаки ВСУ

По словам Развожаева, сейчас свет уже есть в населенных пунктах и районах Инкерман, Северная сторона, Кача, Орловка, Андреевка, Орлиное и Севастопольская зона ЮБК. Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время планируется восстановить энергоснабжение на улицах Хрусталева и Восставших, а также в Сахарной головке.