Электричество начало возвращаться в Севастополе после атаки ВСУ
В Севастополе без перерыва работают энергетики для восстановления электричества, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, сейчас свет уже есть в населенных пунктах и районах Инкерман, Северная сторона, Кача, Орловка, Андреевка, Орлиное и Севастопольская зона ЮБК. Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время планируется восстановить энергоснабжение на улицах Хрусталева и Восставших, а также в Сахарной головке.
Наиболее сложной Развожаев назвал ситуацию в Ленинском и Гагаринском районах, где энергетики не смогут восстановить электричество до вечера. Он также подчеркнул, что на энергообъектах Севастополя введен особый режим.
Ночью и утром 24 июня в Севастополе были отражены две атаки ВСУ, уничтожено 70 беспилотников. Пострадали двое мужчин: один получил осколочные ранения ноги, второй – баротравму уха. В нескольких многоквартирных домах разбиты окна и повреждены балконы. Зафиксированы также повреждения в частных домах в разных районах города (локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады).
Из-за отсутствия напряжения в сети утром троллейбусы не вышли на линии. Кроме того, детские сады города будут работать 24 июня в особом режиме. Жителей попросили по возможности оставить детей дома.
За ночь силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника самолетного типа над 20 регионами России и двумя морями. Атаки отразили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.