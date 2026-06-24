Водителям разрешили провозить до 200 литров бензина по Крымскому мосту
Водителям разрешили перевозить через Крымский мост до 200 л топлива сверх объема в баке автомобиля. Об этом сообщил инфоцентр по ситуации на подходах к транспортному переходу.
До этого действовало ограничение в 100 л. Теперь автомобилисты могут провозить до 200 л разрешенных жидкостей, включая бензин и дизельное топливо в канистрах, а также воду и другие жидкости.
Проезд по Крымскому мосту открыт для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Для обеспечения безопасности перед въездом на мост с обеих сторон работают пункты досмотра. По данным на 21:00 мск, со стороны Тамани очередей перед пунктом ручного досмотра нет. А со стороны Керчи в очереди находились 639 транспортных средств, время ожидания превышало два часа.
21 июня в Крыму была прекращена продажа топлива физическим и юридическим лицам как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что отпуск топлива сохранится только для служб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность региона.