Водителям разрешили провозить до 200 литров бензина по Крымскому мосту

Проезд по Крымскому мосту открыт для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Для обеспечения безопасности перед въездом на мост с обеих сторон работают пункты досмотра. По данным на 21:00 мск, со стороны Тамани очередей перед пунктом ручного досмотра нет. А со стороны Керчи в очереди находились 639 транспортных средств, время ожидания превышало два часа.