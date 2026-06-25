Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI945,17-4,16%RGBI114,99-0,75%CNY Бирж.00%IMOEX2 243,47-3,96%RGBITR763,5-0,7%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Внуково»

Ведомости

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в пяти аэропортах центральной части России отменены, сообщила Росавиация в Telegram.

Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, отменены в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» в Московской области, а также в аэропортах Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»).

Работа аэропортов возвращается к штатному режиму, отмечает авиарегулятор. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов в онлайн-табло авиагаваней.

Ограничения в аэропортах Московского региона вводились накануне на фоне продолжающихся налетов украинских дронов.

Утром 25 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали уже два беспилотника на подлете к столице.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её