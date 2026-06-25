Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Внуково»
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в пяти аэропортах центральной части России отменены, сообщила Росавиация в Telegram.
Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, отменены в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» в Московской области, а также в аэропортах Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»).
Работа аэропортов возвращается к штатному режиму, отмечает авиарегулятор. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов в онлайн-табло авиагаваней.
Ограничения в аэропортах Московского региона вводились накануне на фоне продолжающихся налетов украинских дронов.
Утром 25 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали уже два беспилотника на подлете к столице.