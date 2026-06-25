Мошенники увеличили число атак на подростков через схемы с подработкой
Т-банк зафиксировал изменение тактики мошеннических атак на несовершеннолетних: количество звонков подросткам 14–17 лет снизилось на 27%, однако на 20% выросло число атак в интернете через предложения выгодной подработки. Чаще всего мошенники атакуют подростков из Московской и Ленинградской областей, Татарстана и Краснодарского края, сообщает кредитная организация со ссылкой на собственное исследование.
Схема обмана выглядит как предложение удаленной работы с гибким графиком: написание комментариев, накрутка рейтинга, лайки под видео. За это обещают вознаграждение – например, 100 руб. за один лайк. Чтобы завоевать доверие, аферисты даже могут заплатить первый гонорар, но затем просят оплатить «обучение» или выпуск зарплатной карты, в результате чего подросток остается без денег.
Парни попадаются на уловки в 2–2,5 раза чаще девушек, почти половина атак происходит в мессенджерах, а средний возраст жертвы – 16 лет. Заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-банка Илья Александров отметил, что подростки стали одной из основных мишеней, поскольку им часто нужны карманные деньги.
В этой связи банк рекомендует родителям обсуждать с детьми любую подработку, объяснять «правило нулевого взноса» (честный работодатель не требует оплаты за работу), рассказывать о личных границах в интернете и помогать находить легальные варианты заработка через проверенные государственные программы.
18 июня Рособрнадзор сообщил, что мошенники активизировали свою деятельностью в период проведения ЕГЭ. В частности, они предлагают выпускникам якобы повысить баллы за экзамен за денежное вознаграждение.