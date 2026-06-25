Мошенники увеличили число атак на подростков через схемы с подработкой

Схема обмана выглядит как предложение удаленной работы с гибким графиком: написание комментариев, накрутка рейтинга, лайки под видео. За это обещают вознаграждение – например, 100 руб. за один лайк. Чтобы завоевать доверие, аферисты даже могут заплатить первый гонорар, но затем просят оплатить «обучение» или выпуск зарплатной карты, в результате чего подросток остается без денег.