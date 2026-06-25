Гусев: число погибших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж возросло до шести

Гусев: число погибших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж возросло до шестиОбщее количество пострадавших достигло 68 человек
В Воронеже завершились поисковые работы на месте ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 июня. Под завалами спасатели обнаружили тело шестого погибшего, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, последнюю пропавшую без вести сотрудницу предприятия спасатели обнаружили без признаков жизни. Таким образом, общее число пострадавших достигло 68 человек.
Сейчас медицинскую помощь оказывают 21 совершеннолетнему жителю в четырех больницах региона. Остальные пострадавшие, включая двух несовершеннолетних, после оказания необходимой помощи направлены на амбулаторное лечение, госпитализация им не потребовалась, заявил Гусев.
Губернатор отметил, что власти начали выплачивать компенсации родственникам погибших. Одновременно формируются списки тяжелораненых для предоставления финансовой поддержки.
Глава региона поблагодарил жителей за оперативное укрытие, а также экстренные службы – за своевременное прибытие на место ЧС и слаженные действия, позволившие спасти жизни большого числа горожан.
ВСУ нанесли ракетный удар по Воронежу 22 июня. Пострадало здание промпредприятия, где начался пожар. Первоначально сообщалось о гибели пяти человек. Гусев заявил, что семьи погибших получат по 1 млн руб., тяжелораненые – по 300 000 руб. В городе был объявлен трехдневный траур – с 23 по 25 июня.