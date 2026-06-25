Гусев: число погибших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж возросло до шести

ВСУ нанесли ракетный удар по Воронежу 22 июня. Пострадало здание промпредприятия, где начался пожар. Первоначально сообщалось о гибели пяти человек. Гусев заявил, что семьи погибших получат по 1 млн руб., тяжелораненые – по 300 000 руб. В городе был объявлен трехдневный траур – с 23 по 25 июня.