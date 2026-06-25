«Лаборатория Касперского» нашла шпионское «приложение для поиска топлива»
Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую мошенническую схему с вредоносным приложением для Android, которое маскируется под сервис поиска топлива. Файлы распространяются через фишинговые сайты, и с середины июня их пытались скачать более тысячи пользователей, говорится в сообщении компании.
Под видом полезного приложения злоумышленники распространяют программу-стилер, которая собирает документы, фото и видео с устройства. Пользователям обещают доступ к карте заправок и актуальной информации о наличии топлива, но для этого предлагают скачать APK-файл, минуя официальные магазины приложений. После установки приложение запрашивает доступ к геолокации и файлам.
Ранее власти ряда российских регионов сообщили об ограничениях при продаже автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Ограничительные меры устанавливаются не из-за физического дефицита топлива, а из-за риска его возникновения на фоне повышенного спроса. Впервые такие ограничения ввели власти Крыма и Севастополя на фоне ударов ВСУ. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на АЗС в республике прекращен отпуск топлива как за наличный, так и за безналичный расчет. 24 июня ограничения на продажу бензина установили в Адыгее, Липецкой и Курганской областях.