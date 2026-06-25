«Лаборатория Касперского» нашла шпионское «приложение для поиска топлива»

Ранее власти ряда российских регионов сообщили об ограничениях при продаже автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Ограничительные меры устанавливаются не из-за физического дефицита топлива, а из-за риска его возникновения на фоне повышенного спроса. Впервые такие ограничения ввели власти Крыма и Севастополя на фоне ударов ВСУ. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на АЗС в республике прекращен отпуск топлива как за наличный, так и за безналичный расчет. 24 июня ограничения на продажу бензина установили в Адыгее, Липецкой и Курганской областях.