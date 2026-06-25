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Кравцов рассказал про единый учебник географии

Ведомости

В российских школах с 1 сентября 2028 г. появятся единые государственные учебники по географии. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания форума учителей географии и студентов профильных вузов..

«Сейчас идет разработка единого государственного учебника по географии. <…> Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 г. уже по нему будут работать наши школы. До этого мы проведем подготовку», – сказал он (цитата по ТАСС).

20 июня Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2027 г. Минпросвещения РФ введет в школах обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он отмечал, что школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Сейчас обязательно изучение двух предметов на углубленном уровне.

Со следующего учебного года (2026/27) российские школьники также будут изучать русский язык и литературу по единым учебникам. В начале июня соответствующие пособия для 10–11-х классов уже передали на экспертизу в Минпросвещения.

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