Кравцов рассказал про единый учебник географии

«Сейчас идет разработка единого государственного учебника по географии. <…> Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 г. уже по нему будут работать наши школы. До этого мы проведем подготовку», – сказал он (цитата по ТАСС).