Суд оставил в силе приговор сделавшей кальян на куличе девушке
Лефортовский суд Москвы оставил без изменения приговор Ксении Белоусовой, осужденной по делу об оскорблении чувств верующих после публикации видео с кальяном, сделанным из пасхального кулича. Об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.
Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и подтвердил вынесенное до этого решение.
На заседании фигурантка признала вину, заявила о раскаянии и попросила смягчить наказание. Она отметила, что осознала недопустимость своих действий и принесла извинения всем, кого могла оскорбить. Прокуратура настаивала на сохранении приговора, указав, что после первой судимости Белоусова не сделала необходимых выводов.
Поводом для уголовного дела стало видео, опубликованное в апреле. На записи девушка в одном из баров в центре Москвы использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна и разместила ролик в социальных сетях. Дело было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.
27 мая судья назначил Белоусовой наказание в виде трех лет и 25 дней колонии. Срок был определен с учетом предыдущего приговора: у девушки был условный срок за хранение наркотиков.