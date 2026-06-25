Суд оставил в силе приговор сделавшей кальян на куличе девушке

На заседании фигурантка признала вину, заявила о раскаянии и попросила смягчить наказание. Она отметила, что осознала недопустимость своих действий и принесла извинения всем, кого могла оскорбить. Прокуратура настаивала на сохранении приговора, указав, что после первой судимости Белоусова не сделала необходимых выводов.