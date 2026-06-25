Сессию ПМЮФа о дипфейках открыли и завершили ИИ-версией песни «Седая ночь»

9 июня в пресс-службе мобильного оператора Yota сообщили «Ведомостям», что с начала 2026 г. время, которое россияне проводят в музыкальных нейросетях, выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а трафик на эти сервисы увеличился более чем на 20%. В мае рост времени использования составил почти 25% год к году. Популярность ИИ-музыки усиливается на фоне тренда на нейрокаверы – перепевки известных песен синтезированными голосами артистов. Один из ярких примеров – кавер на песню «Седая ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 млн прослушиваний в Shazam.