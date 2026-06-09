Россияне стали тратить на 45% больше времени в музыкальных нейросетях

С начала 2026 г. время, которое россияне проводят в музыкальных нейросетях, выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а трафик на эти сервисы увеличился более чем на 20%, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе мобильного оператора Yota (на основе обезличенных данных абонентов). В мае рост времени использования составил почти 25% год к году.