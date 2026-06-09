Россияне стали тратить на 45% больше времени в музыкальных нейросетях
С начала 2026 г. время, которое россияне проводят в музыкальных нейросетях, выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а трафик на эти сервисы увеличился более чем на 20%, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе мобильного оператора Yota (на основе обезличенных данных абонентов). В мае рост времени использования составил почти 25% год к году.
Популярность ИИ-музыки усиливается на фоне тренда на нейрокаверы – перепевки известных песен синтезированными голосами артистов. Один из ярких примеров – кавер на песню «Седая ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 млн прослушиваний в Shazam.
Самым популярным сервисом остается Suno (73% аудитории, 94% времени использования). Быстрее всего растут сервисы для работы с голосом и создания AI-каверов: Moises.ai (+116% трафика с начала года), Vocal Remover (+65%). Covers.ai в апреле показал рост более чем в 20 раз по сравнению с январем.
Основная аудитория – россияне 26–45 лет (около половины трафика и времени). Мужчины составляют 66% пользователей (73% трафика, 79% времени). Молодежь 14–25 лет – драйвер вирусных трендов: интерес к Covers.ai в 2,8 раза выше, чем год назад. Самый быстрорастущий сегмент – пользователи старше 56 лет (+38% времени за год, в мае рост превысил 150% год к году). Лидер по объему трафика – Москва (24%), далее Новосибирск (6%), Санкт-Петербург (4%), Пермь и Самара (по 3%).
8 июня вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что правительство не планирует запрещать использование иностранных нейросетей в России, цель готовящегося регулирования – стимулировать разработку отечественных решений. 6 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) глава News Media Holding Максим Иксанов заявил, что ИИ расширяет возможности создателей медиа, но не способен заменить человеческий креатив. 5 июня в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили, что ИИ впервые помог найти человека – поисковики используют нейросети для анализа снимков с 2021 г.