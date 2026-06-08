Григоренко: в России не будет запрета на использование иностранного ИИ

«Что касается искусственного интеллекта – мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети. Цель регулирования, которое сейчас готовим, – простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Запретительных положений в законопроекте нет», – сказал он (цитата по ТАСС).