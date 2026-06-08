Григоренко: в России не будет запрета на использование иностранного ИИ
В законопроекте о государственном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) не подразумевается запрет на использование иностранных нейросетей. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел с 3 по 6 июня.
«Что касается искусственного интеллекта – мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети. Цель регулирования, которое сейчас готовим, – простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Запретительных положений в законопроекте нет», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом Григоренко подчеркнул, что российские разработки должны использоваться в структурах госсектора и на критической инфраструктуре.
В марте Минцифры опубликовало проект федерального закона о госрегулировании разработки, применения и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Действие закона будет распространяться на физических и юридических лиц, которые занимаются указанной деятельностью. Ведомство определило субъекты отношений в этой сфере: разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса ИИ, пользователь этой платформы и государственные органы.
27 апреля Григоренко сообщал, что правительство доработало законопроект. Тогда кабмин разрешил использовать для обучения ИИ-моделей любые доступные данные. Также исчезло требование, чтобы разработкой ИИ-решений занимались исключительно граждане России. Теперь достаточно открыть российское юрлицо и подтвердить соответствие ИИ-модели российскому законодательству и «традиционным духовно-нравственным ценностям».