Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

24 июня сообщалось, что был увеличен допустимый объем перевозимых через мост жидкостей сверх топлива в баке автомобиля со 100 до 200 л. Новые правила позволяют провозить в том числе бензин и дизельное топливо в канистрах, а также воду и другие жидкости.