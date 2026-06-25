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Главная / Общество /

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Ведомости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в канале информационного центра по ситуации на подходах к мосту.

Ограничения были введены в 17:11 мск. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

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По данным на 17:00 мск, очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани отсутствовали. Со стороны Керчи в ожидании досмотра находились 912 автомобилей, а время ожидания достигало примерно трех часов.

Крымский мост открыт для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Для обеспечения безопасности на въездах с обеих сторон действуют пункты досмотра.

24 июня сообщалось, что был увеличен допустимый объем перевозимых через мост жидкостей сверх топлива в баке автомобиля со 100 до 200 л. Новые правила позволяют провозить в том числе бензин и дизельное топливо в канистрах, а также воду и другие жидкости.

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