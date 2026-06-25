Суд в Татарстане заочно приговорил Коломойского к 12 годам колонии

В ноябре 2025 года Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить «Приватбанку» более $3 млрд, признав их виновными в мошенничестве. Коломойский с сентября 2023 г. находится в СИЗО на Украине по обвинениям в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.