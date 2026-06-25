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Суд в Татарстане заочно приговорил Коломойского к 12 годам колонии

Такие же сроки получили еще три украинских бизнесмена - Боголюбов, Ярославский и Овчаренко
Ведомости

Альметьевский городской суд Татарстана заочно приговорил украинского бизнесмена Игоря Коломойского к 12 годам колонии строгого режима по делу о хищении нефти, сообщает пресс-центр МВД России.

Такие же сроки получили Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко. Все четверо признаны виновными в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ст. 160 УК).

В 2006–2007 гг. фигуранты организовали вывоз на Украину почти 859 тыс. т нефти, принадлежащей российской компании, а затем продали ее, причинив ущерб России на сумму свыше 10,8 млрд руб.

Суд взыскал с осужденных солидарно около $334 млн, частично удовлетворил иск на 10,8 млрд руб. и постановил конфисковать арестованное по делу имущество стоимостью более 20 млрд руб.

Процесс проходил заочно, поскольку все обвиняемые находятся за пределами России. Приговор пока не вступил в законную силу. Коломойский содержится под стражей на Украине с сентября 2023 г. по обвинениям в мошенничестве и легализации преступных доходов.

В ноябре 2025 года Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить «Приватбанку» более $3 млрд, признав их виновными в мошенничестве. Коломойский с сентября 2023 г. находится в СИЗО на Украине по обвинениям в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

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