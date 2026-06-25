В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для хозяев животных из приютов

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. Согласно документу, владельцы животных из приютов смогут в течение трех лет после передачи питомца получать социальный налоговый вычет на расходы по его содержанию. В перечень включены затраты на корм, ветеринарные препараты, ветеринарные услуги, вакцинацию, стерилизацию и маркирование животного.