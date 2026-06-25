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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для хозяев животных из приютов

Ведомости

Депутаты фракции «Новые люди» подготовили законопроект о предоставлении налогового вычета гражданам, взявшим кошку или собаку из приюта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. Согласно документу, владельцы животных из приютов смогут в течение трех лет после передачи питомца получать социальный налоговый вычет на расходы по его содержанию. В перечень включены затраты на корм, ветеринарные препараты, ветеринарные услуги, вакцинацию, стерилизацию и маркирование животного.

Предлагаемый лимит расходов для расчета вычета составит 50 000 руб. на каждого питомца. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет стимулировать граждан брать животных из приютов и частично компенсирует расходы на их содержание в первые годы после передачи.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января года, следующего за его официальным опубликованием.

В апреле 2025 г. сообщалось, что в России насчитывается около 3,6 млн бездомных животных. При этом менее четверти из них содержатся в приютах.

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