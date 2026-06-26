Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту второй раз за сутки временно остановлено. Об этом сообщил информационный центр по ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
Сообщение о введении ограничений было опубликовано в 23:50 мск. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
25 июня движение по Крымскому мосту уже приостанавливалось. Ограничения были введены в 17:11 мск и сняты спустя час – в 18:11 мск.
По данным на 23:00 мск, очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани отсутствовали. Со стороны Керчи проезда ожидали около 1000 автомобилей, а время ожидания составляло примерно три часа.
24 июня был увеличен допустимый объем перевозимых через Крымский мост жидкостей сверх топлива в баке машин со 100 до 200 л. Новые правила позволяют провозить бензин и дизель в канистрах, а также воду и другие жидкости.