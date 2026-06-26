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Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки

Ведомости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту второй раз за сутки временно остановлено. Об этом сообщил информационный центр по ситуации на автоподходах к транспортному переходу.

Сообщение о введении ограничений было опубликовано в 23:50 мск. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

25 июня движение по Крымскому мосту уже приостанавливалось. Ограничения были введены в 17:11 мск и сняты спустя час – в 18:11 мск.

По данным на 23:00 мск, очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани отсутствовали. Со стороны Керчи проезда ожидали около 1000 автомобилей, а время ожидания составляло примерно три часа.

24 июня был увеличен допустимый объем перевозимых через Крымский мост жидкостей сверх топлива в баке машин со 100 до 200 л. Новые правила позволяют провозить бензин и дизель в канистрах, а также воду и другие жидкости.

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