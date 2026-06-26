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МВД возместило ущерб от налоговых преступлений на 70 млрд рублей в 2026 году

Ведомости

Правоохранители возместили ущерб от налоговых преступлений на 70 млрд руб. с начала 2026 г. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«Принятыми мерами обеспечено возмещение причиненного материального ущерба на сумму 70 млрд рублей», – сказал он (цитата по ТАСС).

В 2026 г. правоохранители выявили 2 600 налоговых преступлений, что на 13% больше показателей прошлого года.

19 мая в Следственном комитете (СК) России сообщили, что в прошлом году следователи возбудили более 2800 уголовных дел по фактам налоговых преступлений. Количество уголовных дел данной категории, направленных в суд, выросло на 19%.

За 15 лет существования СК в бюджет удалось вернуть 561 млрд руб. неуплаченных налогов, а также завершить расследование более 30 000 уголовных дел о налоговых преступлениях, заявляли в СК.

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