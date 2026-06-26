МВД возместило ущерб от налоговых преступлений на 70 млрд рублей в 2026 году
Правоохранители возместили ущерб от налоговых преступлений на 70 млрд руб. с начала 2026 г. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
«Принятыми мерами обеспечено возмещение причиненного материального ущерба на сумму 70 млрд рублей», – сказал он (цитата по ТАСС).
В 2026 г. правоохранители выявили 2 600 налоговых преступлений, что на 13% больше показателей прошлого года.
19 мая в Следственном комитете (СК) России сообщили, что в прошлом году следователи возбудили более 2800 уголовных дел по фактам налоговых преступлений. Количество уголовных дел данной категории, направленных в суд, выросло на 19%.
За 15 лет существования СК в бюджет удалось вернуть 561 млрд руб. неуплаченных налогов, а также завершить расследование более 30 000 уголовных дел о налоговых преступлениях, заявляли в СК.