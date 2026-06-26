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Бастрыкин выступил за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет

По словам председателя СК, идея поддержки пока не нашла
Ведомости

Следственный комитет России предлагал снизить возраст наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФа.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», – сказал Бастрыкин (цитата по ТАСС).

Глава СК также отметил, что современные игровые платформы стали одной из основных площадок для поиска и вербовки несовершеннолетних. По его словам, злоумышленники используют закрытые онлайн-платформы, специализированные чаты, мессенджеры и социальные сети, предлагая подросткам легкий заработок.

Задержанный в Дагестане подросток сообщил об организации поджогов в США и Европе

Общество

26 июня ФСБ сообщила о задержании в Дагестане подростка, которого считают администратором крупнейшей международной террористической сети. По данным ведомства, он занимался вербовкой несовершеннолетних для нападений на школы и совершения терактов.

Как сообщили в ФСБ, на момент задержания подозреваемый администрировал интернет-ресурсы с аудиторией более 200 000 человек, из которых около 5000 были активными участниками. По версии спецслужбы, установлена его причастность к организации не менее 15 терактов в 10 регионах России. В ФСБ также заявили, что деятельность сети финансировалась спецслужбами Украины, а за нападения с большим числом жертв исполнителям обещали дополнительные денежные выплаты.

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