Бастрыкин выступил за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет

Как сообщили в ФСБ, на момент задержания подозреваемый администрировал интернет-ресурсы с аудиторией более 200 000 человек, из которых около 5000 были активными участниками. По версии спецслужбы, установлена его причастность к организации не менее 15 терактов в 10 регионах России. В ФСБ также заявили, что деятельность сети финансировалась спецслужбами Украины, а за нападения с большим числом жертв исполнителям обещали дополнительные денежные выплаты.