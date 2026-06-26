Бастрыкин выступил за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет

Бастрыкин выступил за снижение возраста уголовной ответственности до 12 летПо словам председателя СК, идея поддержки пока не нашла
Следственный комитет России предлагал снизить возраст наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФа.
«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», – сказал Бастрыкин (цитата по ТАСС).
Глава СК также отметил, что современные игровые платформы стали одной из основных площадок для поиска и вербовки несовершеннолетних. По его словам, злоумышленники используют закрытые онлайн-платформы, специализированные чаты, мессенджеры и социальные сети, предлагая подросткам легкий заработок.
26 июня ФСБ сообщила о задержании в Дагестане подростка, которого считают администратором крупнейшей международной террористической сети. По данным ведомства, он занимался вербовкой несовершеннолетних для нападений на школы и совершения терактов.
Как сообщили в ФСБ, на момент задержания подозреваемый администрировал интернет-ресурсы с аудиторией более 200 000 человек, из которых около 5000 были активными участниками. По версии спецслужбы, установлена его причастность к организации не менее 15 терактов в 10 регионах России. В ФСБ также заявили, что деятельность сети финансировалась спецслужбами Украины, а за нападения с большим числом жертв исполнителям обещали дополнительные денежные выплаты.