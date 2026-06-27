Очередь перед Крымским мостом превысила 1200 машин
1280 автомобилей скопились в очереди на Крымский мост, сообщили в инфоцентре транспортного перехода.
По данным инфоцентра, со стороны Тамани стоят 700 автомобилей, со стороны Керчи – 580. Водителям придется ждать около двух часов .
Движение по мосту было перекрыто ночью около 4:00 мск, в 5:45 мск его возобновили. Инфоцентр призвал водителей и пассажиров сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности .
Очереди на Крымском мосту периодически возникают на фоне пикового турпотока. Российский союз туриндустрии летом 2025 г. рекомендовал путешественникам рассматривать альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты через новые регионы.