В МВД раскрыли схему обмана с имитацией звонков от управляющих компаний

Схема выглядит следующим образом: неизвестный звонит под видом сотрудника управляющей компании и сообщает о необходимости замены домофона, предлагая уточнить детали по телефону «горячей линии». В ходе разговора с лжеспециалистом жертва сообщает личные данные, после чего с ней связываются люди, представляющиеся правоохранителями. Они заявляют, что средства владельца находятся под угрозой, а сам он якобы причастен к финансированию ВСУ. Далее используется стандартный сценарий: потерпевшего убеждают перевести деньги на «безопасный» счет, после чего они исчезают.