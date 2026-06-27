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Главная / Общество /

В МВД раскрыли схему обмана с имитацией звонков от управляющих компаний

Ведомости

В МВД России раскрыли новую уловку телефонных мошенников – после звонка о замене домофона они теперь направляют граждан на поддельную горячую линию. Об этом пишет ТАСС.

Схема выглядит следующим образом: неизвестный звонит под видом сотрудника управляющей компании и сообщает о необходимости замены домофона, предлагая уточнить детали по телефону «горячей линии». В ходе разговора с лжеспециалистом жертва сообщает личные данные, после чего с ней связываются люди, представляющиеся правоохранителями. Они заявляют, что средства владельца находятся под угрозой, а сам он якобы причастен к финансированию ВСУ. Далее используется стандартный сценарий: потерпевшего убеждают перевести деньги на «безопасный» счет, после чего они исчезают.

Специалисты Роскачества сообщили о схеме мошенничества, ориентированной на поступающих в вузы. Аферисты, представляясь сотрудниками крупных компаний, предлагают абитуриентам целевое обучение с гарантированным трудоустройством и стипендией, однако в ходе оформления похищают доступ к учетным записям на портале «Госуслуги».

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