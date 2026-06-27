Беспилотник ВСУ атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области

«Самбекские высоты» – это крупнейший мемориальный комплекс Великой Отечественной войны в Ростовской области, посвященный советским воинам, прорвавшим здесь укрепленный рубеж «Миус-фронт» в 1943 г. Военно-исторический музей был открыт в 2020 г. Главный монумент в 27 м был установлен в 1980 г.