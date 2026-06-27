Беспилотник ВСУ атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области

Беспилотник ВСУ атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской областиЕсть пострадавшие
Украинский беспилотник атаковал территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. Есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Детонации и пожара зафиксировано не было, отметил он. Данные о количестве пострадавших пока уточняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
«Самбекские высоты» – это крупнейший мемориальный комплекс Великой Отечественной войны в Ростовской области, посвященный советским воинам, прорвавшим здесь укрепленный рубеж «Миус-фронт» в 1943 г. Военно-исторический музей был открыт в 2020 г. Главный монумент в 27 м был установлен в 1980 г.
В ночь на 10 июня украинский беспилотник атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», являющееся объектом культурного наследия федерального значения. Возникшему пожару был присвоен четвертый ранг сложности.
16 июня сообщалось, что после атаки утрачено более 90% полотна панорамы. Лучше всего сохранились участки с изображением оборонительной башни Малахова кургана и укреплений на правом фланге батареи Сенявина. 27 июня стало известно, что уцелело 25 фрагментов панорамы.