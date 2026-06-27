СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по «Самбекским высотам»

Следствие установило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар прицельно. В музейном комплексе во время атаки находились посетители. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов, отметили в СК.