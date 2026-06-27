СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по «Самбекским высотам»
Военные следственные органы Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинского дрона на военно-исторический музей «Самбекские высоты». Об этом СК сообщил в Мах.
Следствие установило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар прицельно. В музейном комплексе во время атаки находились посетители. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов, отметили в СК.
Ведомство подчеркнуло, что в рамках уголовного дела действиям украинских военнослужащих будет дана правовая оценка.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что от удара украинского беспилотника по музейному комплексу пострадали 12 человек, 10 из которых были госпитализированы.
По словам Слюсаря, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция музея не пострадала.