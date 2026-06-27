В Астрахани приостановили работу рыбного цеха после вспышки сальмонеллеза
В Астрахани приостановили работу рыбного цеха из-за вспышки сальмонеллеза. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Работа в цеху остановлена на время следствия.
С симптомами пищевого отраления были госпитализированы 14 человек, скончалась женщина 1964 г. р. У остальных 13-ти состояние средней степени тяжести. Четверо из них – дети.
Все госпитализированные покупали рыбные котлеты в одной из точек общественного питания в Астрахани. Лабораторные анализы подтвердили сальмонеллез. В СК России по Астраханской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Роспотребнадзор по Астраханской области провел эпидемиологическое расследование и выявил нарушения при проверке цеха: там не была обеспечена поточность технологических процессов, на разделочном инвентаре не было маркировки.