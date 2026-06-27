В Астрахани приостановили работу рыбного цеха после вспышки сальмонеллеза

Все госпитализированные покупали рыбные котлеты в одной из точек общественного питания в Астрахани. Лабораторные анализы подтвердили сальмонеллез. В СК России по Астраханской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).