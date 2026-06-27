Из больниц выписали восьмерых раненых при атаке по «Самбекским высотам»
Из больниц выписаны восемь человек из десяти госпитализированных в результате прилета беспилотника на территорию музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Двое, среди которых семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Их состояние стабильное, уточнил глава Ростовской области.
Заместитель губернатора Андрей Фатеев осмотрел место происшествия и доложил, что повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Восстановительные работы планируются уже на следующий день. К ним подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя, добавил Слюсарь.
По его словам, сама экспозиция не пострадала, но может быть повреждено мультимедийное оборудование. Музейный комплекс пока приостановил работу.
Днем 27 июня украинский беспилотник упал на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Детонации и пожара зафиксировано не было.
Слюсарь назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. Он отметил, что удар был нанесен по народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 г. Глава региона подчеркнул, что это место особо значимо для каждого жителя Ростовской области.