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Из больниц выписали восьмерых раненых при атаке по «Самбекским высотам»

Ведомости

Из больниц выписаны восемь человек из десяти госпитализированных в результате прилета беспилотника на территорию музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Двое, среди которых семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Их состояние стабильное, уточнил глава Ростовской области.

Заместитель губернатора Андрей Фатеев осмотрел место происшествия и доложил, что повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Восстановительные работы планируются уже на следующий день. К ним подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя, добавил Слюсарь.

По его словам, сама экспозиция не пострадала, но может быть повреждено мультимедийное оборудование. Музейный комплекс пока приостановил работу.

Что известно об атаке БПЛА на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области

Общество

Днем 27 июня украинский беспилотник упал на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Детонации и пожара зафиксировано не было.

Слюсарь назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. Он отметил, что удар был нанесен по народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 г. Глава региона подчеркнул, что это место особо значимо для каждого жителя Ростовской области.

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