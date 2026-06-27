Из больниц выписали восьмерых раненых при атаке по «Самбекским высотам»

Слюсарь назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. Он отметил, что удар был нанесен по народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 г. Глава региона подчеркнул, что это место особо значимо для каждого жителя Ростовской области.